L’Alfa Romeo 33 Stradale torna in vita grazie alla MAT di Torino

La Manifattura Automobili Torino ha ricreato la mitica 33 Stradale, che farà parte della collezione "Jewerly": sarà creata su misura in base alle specifiche dei singoli clienti

Nell’attesa di scoprire quale sarà la prossima sportiva in cantiere negli stabilimenti ufficiali di Arese, possiamo annunciarvi che la mitica Alfa Romeo 33 Stradale è tornata in vita dopo essere uscita di scena alla fine degli anni ’60! Il “sogno” di tanti appassionati è stato realizzato dalla Manifattura Automobili Torno (MAT), già conosciuta due anni fa per il progetto della Lancia New Stratos: destinata a far parte della nuova collezione “Jewerly”, la 33 Stradale Recreation (così è stata chiamata) è stata costruita utilizzando i disegni originali di Franco Scaglione con tecniche di lavorazione della carrozzeria artigianali per rispecchiare la fedeltà con il modello originale.

La vettura in questione, infatti, non è un restomod ma è stata creata praticamente da zero e ha richiesto più di 12.000 ore di lavoro in officina: i pannelli esterni, per esempio, sono battuti a mano mentre il volante è stato realizzato con una tecnica al laser per ottenere un livello di comfort migliore su specifica richiesta del cliente. Il motore, invece, è derivato da un’Alfa Romeo Montreal ed è un V8 da 2.6 Litri con iniezione a carburatori da 240 cavalli. Se ne saranno costruite altre? Speriamo proprio di sì!