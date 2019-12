L’Alfa Romeo Scarabeo in mostra al Château de Compiègne

Fino al 23 marzo 2020 il castello francese di Compiègne ospita la mostra "Concept-car. Beauté pure", un viaggio nel campo del car-design, tra la fine del XIX secolo e gli anni 70 del '900 in cui spicca la concept del 1966 Alfa Romeo Scarabeo

Fino al 23 marzo 2020 il castello francese di Compiègne ospita la mostra Concept-car. Beauté pure, un viaggio nel campo del car-design, tra la fine del XIX secolo e gli anni 70 del ‘900, attraverso una trentina di automobili, motociclette e veicoli da record e un centinaio di fotografie, documenti e modellini.

Alfa Romeo Scarabeo: un mito in mostra

Organizzata dall’istituzione culturale statale Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais e dal Castello di Compiègne, la mostra Concept-car. Beauté pure ospita la rarissima Concept-car. Beauté pure del 1966, abitualmente esposta presso il Museo Storico Alfa Romeo. La Scarabeo sul il primo tentativo a firma Giuseppe Busso di realizzare una vettura sportiva dotata del motore quattro cilindri della GTA ma in posizione posteriore.

Il propulsore viene installato trasversalmente al posteriore, in blocco con frizione e cambio, mentre il telaio tubolare riprende l’ambiziosa soluzione dei grossi longheroni tubolari ai lati dell’abitacolo, contenenti i serbatoi del carburante. Lo studio della carrozzeria viene affidato alla carrozzeria OSI di Borgaro Torinese: un primo esemplare, con guida a destra, viene presentato al Salone di Parigi nell’ottobre 1966 e successivamente vengono costruiti un secondo prototipo dal disegno semplificato – la vettura attualmente in esposizione a Compiègne – ed una barchetta, che però non viene completata. Concept-car.

Beauté pure ripercorre la genesi dell’automobile nella forma che più si avvicina a un oggetto d’arte: la Concept car. Realizzato a partire dagli anni 1930, infatti, questo tipo di veicolo è quasi sempre un esemplare unico, creato per eseguire studi di aerodinamica e di stile o, successivamente, per scopi di promozione commerciale. Tutti i maggiori costruttori e i più celebri progettisti e designer automobilistici hanno realizzato questo tipo di automobile, conosciuto negli Stati Uniti come Dream Car.