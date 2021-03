Lamborghini by Sotheby’s: Miura SV e Countach LP400 a cifre stellari!

Lo scorso 13 febbraio la casa d'aste Sotheby's ha venduto due "Lambo" storiche a cifre da record: la Miura SV addirittura a 2,4 milioni di Euro!

La famosa casa d’aste RM-Sotheby’s ha recentemente ottenuto un altro record di vendita: lo scorso 13 febbraio, infatti, sono state portate sul palco dell’azienda inglese due Lamborghini storiche che, insieme, sono riuscite a fruttare addirittura 3 milioni di Euro. Di quali stiamo parlando? Della mitica Miura SV del 1971 e della successiva Countach LP 400 del 1977, tra l’altro recentemente restaurate e con la prima capace di ottenere la certificazione Polo Storico Lamborghini.

Entrando nei dettagli, è stata proprio la Miura SV ad essere venduta al prezzo maggiore per un totale di ben 2,4 milioni di Euro: si tratta di uno dei soli 150 esemplari prodotti in quel di Sant’Agata Bolognese, prima trasformato in “tipo Jota” e poi riportata alle sue condizioni generali. La Countach, invece, ha fruttato 775mila Euro e faceva parte della collezione del cantante Rod Stewart: anche lei era un esemplare unico a soli 157 esemplari ed è stata restaurata completamente dopo alcune modifiche apportate dal proprietario nel corso degli anni.

Complessivamente è stato un risultato assolutamente positivo, soprattutto per la Miura SV perchè il suo valore è il secondo più alto in assoluto dopo quello dell’esemplare venduto da Gooding & Co a Londra. “Quanto fatto, però, non ci sorprende visto che conferma una tendenza ben delineata – commenta Paolo Gabrielli, Head of After Sales di Automobili Lamborghini da cui dipende il Polo Storico – Le Lamborghini storiche interessano sempre di più i principali collezionisti del mondo, che ricercano e pretendono nelle loro vetture il massimo rispetto dell’originalità. Il programma di restauro del Polo Storico, o quello di supporto ai massimi specialisti indipendenti attraverso la fornitura di consulenza, documenti e ricambi originali, permette di ottenere restauri di altissimo livello e qualità, che vengono apprezzati dai collezionisti e, conseguentemente, dal mercato”.