Lamborghini Countach: la Quattrovalvole LP5000 del 1988 è in vendita!

La casa d'aste Mecum Auctions ha messo in vendita uno splendido esemplare di Countach con motore V12 da 420 cavalli

Al fianco della Ferrari F40, una delle supercar più belle e amate dagli appassionati è certamente la Lamborghini Countach: progettata da Paolo Stanzani e disegnata da Marcello Gandini, è rimasta in produzione dal 1971 al 1990 quando il suo posto fu preso dalla Diablo, un passaggio di consegne che negli ultimi anni l’aveva fatta diventare ancora più sportiva grazie a diverse versioni che hanno infine condotto all’ultimo modello denominato “25° Anniversario”.

Una delle più significative è la Countach LP5000 Quattrovalvole del 1988, che ben si distingueva per un’estetica ancora più raffinata e aggressiva e per un poderoso motore V12 aspirato da 5.2 Litri di cilindrata in grado di sprigionare la bellezza di 420 cavalli. Si trattava di un vero e proprio “cavallo di razza”, voluto per contrastare l’arrivo della Ferrari Testarossa e caratterizzato da un bodykit con minigonne laterali e piccole prese d’aria a lamelle orizzontali, in grado di rendere più semplice il raffreddamento dei dischi freno posteriori.

Prodotta in 631 esemplari, la Lamborghini Countach LP5000 Quattrovalvole rappresenta un pezzo di storia della Casa di Sant’Agata Bolognese, che i più interessati potranno mettersi in garage partecipando all’asta posta in essere da Mecum Auctions per il prossimo 13-21 maggio.

L’esemplare messo in vendita è del 1988, proviene dalla collezione di Asi e Lisa Sheikh (supporter del successo della catena Domino’s Pizza) ed è in condizioni perfette, con il suo nero scintillante della carrozzeria e soli 16.018 km all’attivo. Il prezzo? Le trattative sono riservate: per avere maggiori informazioni vi consigliamo di contattare direttamente la casa d’aste a questo indirizzo.