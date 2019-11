Lamborghini presenta la Lambo V12 Vision Gran Turismo

La Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo si caratterizza per il suo design futurista che punto tutto sull'aerodinamica, come dimostrato dall'ampia ala posteriore, dove è alloggiato il gruppo ottico posteriore che riprende il classico stilema a Y

Lamborghini – in concomitanza con le finali mondiali del FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 – ha presentato nel Principato di Monaco una nuova concept car, la Lambo V12 Vision Gran Turismo. Questa vettura vuol emettere l’accento sul divertimento di guida nel contesto digitale di Gran Turismo Sport, iconico videogioco per la PlayStation 4 di Sony, dove sarà disponibile in versione virtuale a partire dalla primavera del 2020.

Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo: com’è fatta

La Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo è caratterizzata da un’estetica futurista e frutto della creatività del Centro Stile Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Si tratta di una monoposto in versione virtuale, che monta lo stesso gruppo propulsore della Sián FKP 37. In termini di design, le sue radici affondano nello storico DNA Lamborghini, facendo leva sul potenziale di questo linguaggio estetico declinato in senso futuristico. La silhouette è imperniata sulla linea centrale, tratto iconico di tutti i modelli Lamborghini, e accentua il layout da monoposto pensato per un racing game in cui non sono previsti passeggeri. Il design è fortemente orientato a sviluppare una sofisticata aerodinamica grazie, ad esempio, all’ampia ala posteriore, dove è alloggiato il gruppo ottico posteriore che riprende il classico stilema a Y. Ogni elemento è progettato per ottenere superfici ad alte prestazioni, in una sintesi perfetta di design e aerodinamica.

Il corpo principale non è collegato ai parafanghi, mentre il motivo esagonale dei cristalli laterali si ispira alle linee della Marzal del 1968. La Lambo V12 Vision GT recupera l’inconfondibile motivo a Y tipico delle Lamborghini su entrambi i gruppi ottici, anteriore e posteriore. Si accede all’abitacolo dalla parte anteriore della vettura, come i piloti dei caccia da combattimento. I principali comandi di guida si trovano sul volante futuristico e tutte le informazioni di guida sono proiettate in forma virtuale davanti agli occhi del pilota. “La Lambo V12 Vision Gran Turismo è stata pensata per essere la migliore virtual car di sempre per tutti i giovani gamer e fan che amano il nostro brand e il suo sguardo sempre orientato al futuro. È un’opportunità per il genio e il talento dei nostri designer di esprimersi a pieno e immaginare un’auto che non sia solo affascinante e incredibile da guidare, come ogni Lamborghini, ma rispecchi anche tutto l’impegno della Casa del Toro nello sviluppare tecnologie innovative, soprattutto nel campo dei materiali leggeri e dell’ibridizzazione“, ha dichiarato Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini.

“Lamborghini è un brand giovane, per questo oggi presentiamo qui il nostro ultimo progetto virtuale sotto forma di vero e proprio modello: il suo design futuristico è stato pensato per il divertimento dei giovani appassionati di videogiochi e supersportive“, ha aggiunto Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini.