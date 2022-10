Lamborghini rende omaggio ai Beatles con la 400 GT 2+2 di “Love Me Do”

La Casa del Toro ha onorato il primo singolo dei The Beatles guidando una 400 GT 2+2 lungo Abbey Road e Savile Row a Londra

5 Ottobre 1962: una data storica per gli appassionati di musica, perchè in quell’occasione nacquero i “The Beatles” con un singolo che oggi compie esattamente sessant’anni. Stiamo parlando di “Love Me Do“, uno dei più famosi del gruppo di Liverpool che all’epoca è stato registrato nei celebri studi di Abbey Road e che, successivamente, è stato suonato per l’ultima volta sul tetto di Savile Row il 30 gennaio del 1969. Si tratta di una ricorrenza molto particolare, per la quale il marchio Lamborghini ha voluto rendere omaggio guidando una speciale vettura che, tra le altre cose, era sempre parcheggiata proprio fuori dagli Abbey Road Studios…

Quella originale aveva un colore Rosso Alfa (ed è ben visibile nel documentario Get Back di Peter Jackson), mentre la 400 GT 2+2 impiegata dalla Casa del Toro è grigia… ma poco importa: questa speciale granturismo con motore V12 da 4.0 Litri e 325 cavalli è stata guidata lo scorso 5 ottobre lungo le strade che collegavano Abbey Road con Savile Row, in memoria di una delle canzoni che ha segnato la storia della musica. Si narra addirittura che Paul McCartney possedesse un esemplare proprio di questa GT, nel periodo in cui i Beatles stavano registrando il White Album del 1968. Se volete diventare partecipi di questa speciale ricorrenza, allora date un’occhiata al video ufficiale qua sotto: buona visione!