Lamborghini Sian: il modello LEGO in scala naturale è visibile al museo di Sant’Agata

La riproduzione 1:1 della Sian fatta di mattoncini LEGO può essere apprezzata fino al 6 ottobre al museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese

Se il laboratorio virtuale della LEGO non è stato sufficiente per soddisfare la vostra sete di curiosità, allora sappiate che fino al prossimo 6 ottobre la Sian FKP 37 costruita con oltre 400.000 mattoncini colorati potrà essere apprezzata da tutti gli appassionati presso il museo Lamborghini situato nella sede centrale di Sant’Agata Bolognese. Realizzata da 15 professionisti con oltre 5.000 ore di lavoro, questa spettacolare riproduzione in scala 1:1 è stata progettata con una precisione millimetrica e, infatti, mette in bella mostra tutte le caratteristiche principali del modello vero e proprio.

Non mancano i gruppi ottici a LED a forma di Y, così come l’abitacolo con volante, comandi della plancia e sedili da corsa firmati Masterbuilder LEGO; la vernice della carrozzeria, invece, è predisposta con un rivestimento di colore UV ad “effetto vernice” con tonalità identica al modellino in scala 1:8, opportunamente applicato dal reparto verniciatura ufficiale Lamborghini al fine di garantire una durata praticamente a vita. Ecco, una volta che avrete visto questo modello da tutte le angolazioni… sappiate che quello da conservare sulla mensola da esposizione del vostro salotto è ancora disponibile sul sito ufficiale della LEGO. Il prezzo? A partire da 399,99 Euro.