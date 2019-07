Lamborghini Unico: la supercar ibrida è pronta al debutto

Il debutto della Lamborghini LB48H è atteso per metà agosto, in particolare dal 13 al 18, in occasione del Concorso d’eleganza di Pebble Beach in programma, in California

Si avvicina sempre di più il debutto della LB48H, la Lamborghini ibrida che per l’occasione avrà un vero e proprio nome che sarà Unico.

Lamborghini Unico: un nome una garanzia

Il debutto della Lamborghini LB48H è atteso per metà agosto, in particolare dal 13 al 18 agosto in occasione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in programma, in California. Per l’occasione dovrebbe essere ufficializzato anche il nome di questa supercar ibrida che, secondo i ben informati, sarà Lamborghini Unico. Siamo davanti a un esemplare unico di nome e di fatto, visto che l’auto sarà realizzata in appena 63 unità e costerà circa 2,5 milioni di dollari. Insomma, non proprio per tutte le tasche.

Come vi abbiamo già raccontato, il numero 63, è stato scelto per celebrare il 1963, anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese da parte di Ferruccio Lamborghini. La Unico è la prima Lamborghini ibrida, dotata di un motore 6,5 litri V12 aspirato da 789 CV che lavora in accoppiata con un motore elettrico in grado di fornire 49 CV di potenza aggiuntiva per competere con avversarie agguerrite del calibro di Aston Martin Valkyrie, Mercedes AMG-One e Ferrari SF90 Stradale.