Lamborghini Veneno: l’unico esemplare in carbonio è in vendita!

Sul totale di quattro Coupé e nove Roadster, l'unico esemplare di Veneno è ora in vendita presso il rivenditore F1rst Motors

Tra le supercar più esclusive mai prodotte dalla casa di Sant’Agata Bolognese, la Lamborghini Veneno occupa sicuramente un posto d’eccezione: prodotta in sole 13 unità in tutto il mondo (quattro Coupé e nove Roadster a cielo aperto), è stata costruita dal 2013 al 2014 per omaggiare i 50 anni della Casa del Toro ed è equipaggiata con un potentissimo motore V12 da 6.5 Litri di derivazione Aventador capace di erogare la bellezza di 750 cavalli e 690 Nm di coppia massima.

Numeri da capogiro per una supersportiva assolutamente esclusiva, che oggi è stata messa in vendita dal rivenditore F1rst Motors degli Emirati Arabi Uniti: l’esemplare in questione è l’unico al mondo acquistabile dai privati ed è caratterizzata da una carrozzeria completamente in fibra di carbonio, poi opportunamente adornata da dettagli rossi a livello dello splitter anteriore, delle minigonne laterali, dell’alettone e del diffusore posteriore.

L’alternanza delle tinte nero e rosso si ritrova anche tra i cerchi e le pinze freno, nonchè nell’abitacolo sui sedili sportivi, sul tunnel dove è presente la leva del cambio, sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. La plancia è infine rivestita di Alcantara nera e sulla consolle centrale è presente, come “chicca” aggiuntiva, il tricolore della nostra bandiera italiana. Il prezzo per portarsela a casa? Non meno di 5 milioni di dollari.