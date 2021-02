L’Amuchina in auto grazie a Hertz e Angelini Pharma

Hertz e Angelini Pharma hanno stipulato un accordo secondo il quale le flotte di vetture destinate ai guidatori saranno sanificate secondo il processo Golf Standard Clean con i prodotti Amuchina

Con l’emergenza Coronavirus ancora presente nel nostro Paese, Hertz ha recentemente stretto una collaborazione con Angelini Pharma al fine di aumentare la sicurezza dei guidatori che usufruiscono delle flotte di veicoli dell’azienda di autonoleggio statunitense. Il risultato? Un deciso potenziamento della sanificazione delle vetture stesse, che vengono così sottoposte al processo chiamato “Gold Standard Clean” e realizzato grazie all’utilizzo dei prodotti della linea Amuchina.

In questo modo tutti i clienti Hertz potranno viaggiare portando con sè le bustine monodose del disinfettante mani Amuchina Gel X-Germ, progettato per disinfettare la pelle delle mani con una formulazione in grado di eliminare fino al 99,9% di virus, germi e batteri. Questo valore aggiunto è parte di uno specifico protocollo che prevede 15 controlli in linea con le disposizioni dell’OMS, al fine di rendere l’esperienza di viaggio il più piacevole e sicura possibile. I check da effettuare prima dell’utilizzo di un veicolo della flotta Hertz sono:

Disinfezione veicolo al rientro da noleggio Controllo approfondito del veicolo Ispezione degli interni Rimozione rifiuti ed eventuali altri oggetti Aspirazione sedili e zona anteriore Aspirazione sedili e zona posteriore Aspirazione bagagliaio Pulizia finestrini e cristalli Disinfezione veicolo dopo spostamento Controllo livello liquido tergicristalli Rimozione odori Lavaggio esterno Controllo qualità Parcheggio e disinfezione posto di guida Sigillo Gold Standard Clean sulla portiera

A proposito del nuovo processo di sanificazione “Gold Standard Clean”, queste sono le parole di Massimiliano Archiapatti – Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia: “Voglio ringraziare Angelini Pharma per aver scelto di affiancarci nell’assicurare sicurezza e serenità di viaggio ai nostri Ospiti, arricchendo il protocollo Hertz Standard Clean con l’efficace azione disinfettante dei prodotti della linea Amuchina. E’ davvero un ottimo esempio di collaborazione: due Aziende leader di mercati diversi, con oltre cento anni di storia e successi, uniscono le loro forze per un obiettivo fondamentale: contribuire a contenere i fattori di rischio nella diffusione del virus“.