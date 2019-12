Il Landspeeder di Star Wars diventa realtà

Il costruttore inglese Colin Furze ha realizzato una replica del Landspeeder utilizzato da Luke Skywalker nel film Star Wars: Una nuova speranza del 1977. Venduta all'asta ha fruttato 60.000 euro devoluti in beneficienza

Di modelli bizzarri ve ne abbiamo mostrati davvero tanti: spesso si tratta di prototipi, altri esemplari unici che si rifanno al mondo del cinema o dell’arte ma che poi difficilmente arrivano su strada. I concept giapponesi, poi, meritano uno spazio a parte per dalle parti di Tokyo le regole del settore automotive sono in continua evoluzione. A proposito di spazio: oggi vi parliamo di un’auto che arriva direttamente da Star Wars e che è stata realizzata da Colin Furze.

Colin Furze, che la forza (delle idee) sia con te

Mentre tutto il mondo dell’auto sta guardando all’elettrico come nuova forza per trainare il settore nel prossimo futuro, Colin Furze fa una scelta ancora più estrema guardando allo spazio… Sì, avete letto bene. Questo costruttore, vedete voi se definire pazzo o geniale, nerd o rivoluzionario, ha realizzato una replica del Landspeeder utilizzato da Luke Skywalker nel celebre film Star Wars. Il modello che ha recentemente visto la luce è una copia fedele (su ruote) di quello che appare nel film del 1977, Star Wars: Una nuova speranza.

Il buon Colin, però, non è uno sprovveduto ed ecco che questa originale idea arriva quasi in contemporanea con l’uscita nelle sale cinematografiche di Star Wars: The Rise of Skywalker, l’ultimo episodio della trilogia del sequel. La costruzione ha necessitato di una lavorazione molto lunga data la particolarità del modello che, per non farsi mancare nulla, è addirittura due posti. Insomma, una sorta di coupé spaziale ma su ruote. L’idea di fondo non è solo stupire, ma anche fare del bene. Il Landspeeder, infatti, è stato venduto su internet alla cifra di circa 60.000 euro e i proventi sono stati destinati al progetto Childrens In Need della BBC.