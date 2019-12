Lapo Elkann in coma dopo un grave incidente: “Ringrazio Dio”

Lapo Elkann ha rischiato la vita in un grave incidente a Tel Aviv. In seguito ad un periodo in coma e diversi interventi chirurgici, l'eclettico imprenditore è ora ricoverato in una clinica svizzera

Lapo Elkann ha seriamente rischiato la vita. L’imprenditore torinese, una vita di eccessi, è stato vittima di un grave incidente stradale mentre tornava a Tel Aviv dopo una visita a Gerusalemme dove era stato a visitare il Muro del Pianto. Le dinamiche dell’incidente non sono state rese note, ma pare che Elkann fosse entrato all’Assunta Hospital in coma con gravi ferite sul corpo.

I medici hanno dovuto effettuare più di un intervento chirurgico per stabilizzare le ferite e, dopo un primo momento di difficoltà, Lapo ha ripreso coscienza. Ora il patron di Garage Italia è ricoverato in una clinica Svizzera, dove completerà il ciclo di cure necessarie a tornare in forma. “Voglio innanzitutto ringraziare Dio – ha dichiarato Elkann in una telefonata al Corriere della Sera- e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia”.

Nonostante la gravità della notizia stupisce il fatto che tutto sia rimasto sotto silenzio fino al momento in cui Lapo Elkann si trovasse completamente fuori pericolo.

Nelle prossime ore aggiorneremo l’articolo con notizie più precise.