Lapo Elkann mette all’asta due sue auto (tra cui una Ferrari!) per beneficenza

Il prossimo 16 luglio la casa d'aste Wannenes metterà all'asta due vetture sportive appartenenti a Lapo Elkann: la Ferrari GTC4 Lusso e la Abarth 595 Competizione

Un’asta di beneficenza in favore della Fondazione LAPS per lo sviluppo di due progetti di solidarietà: questo è l’intento promosso il prossimo 16 luglio presso Garage Italia, dove la casa d’aste Wannenes Classic & Sports Cars terrà un’importante vendita all’asta di auto e moto classiche, tra le quali saranno presenti due gioielli facenti parte della collezione di Lapo Elkann. Da un lato la Ferrari GTC4 Lusso “Azzurra”, dall’altro l’Abarth 595 Competizione “Azzurra”: due edizioni limitate prodotte come “one-off” e disponibili come unico lotto per un valore stimato tra i 375mila e i 750mila Euro.

L’occasione sarà quella di sostenere il progetto “Scelgo Giusto”, che punta al recupero di minori con problemi di tossicodipendenza o a rischio di caduta in substrati criminali, e quello chiamato “Connessione Vitale”, volto invece al contrasto delle dipendenze digitali. Aderendo a questa iniziativa, la casa d’aste Wannenes ha preso inoltre la decisione che al prezzo finale per le due auto non saranno applicati i classici diritti d’asta.

Ma vediamo nei dettagli di cosa stiamo parlando: la Ferrari GTC4 Lusso “Azzurra” è un esemplare appositamente commissionato da Lapo Elkann e curato da Garage Italia in innumerevoli dettagli che rappresentano il punto d’incontro tra il mondo dei motori e quello della moda. Il colore della carrozzeria di questa vettura è un Blue Navy Garage Italia, tinto a contrasto con l’Azzurro Lapo del frontale, della striscia laterale di ispirazione racing, delle razze dei cerchi in lega e delle pinze freno della Brembo. A livello di componentistica, questa Rossa di Maranello è equipaggiata con un V12 da 6,3 Litri in grado di erogare 690 cavalli per una velocità massima di 335 km/h, ma anche del sistema a quattro ruote motrici sterzanti 4RM-S e delle sospensioni SCM-E per un assorbimento ottimale delle asperità dell’asfalto in ogni condizione di guida.

La seconda vettura, invece, è una serie speciale della 595 Competizione prodotta dalla Abarth: chiamata “Azzurra”, è stata voluta da Lapo come “tender” alla precedente Ferrari GTC4, ed infatti è stata verniciata nella tonalità bicolore che comprende, di nuovo, il Blue Garage Italia e l’Azzurro Lapo. Per quanto riguarda gli interni, invece, è stata utilizzata la pelle Foglizzo per pannelli, cruscotto, cielo, tunnel centrale e sedili, i quali presentano una porzione centrale in pelle intrecciata di colore Azzurro.

Due vetture di assoluto prestigio, che andranno a completare un’asta di beneficenza comprendente altre 42 auto da collezione: tra queste spicca la Dallara Stradale Limited Edition, l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint Touring Superleggera del 1955, la Mercedes-Benz 190 SL W121B del 1956, la Porsche Carrera Targa 2.7 del 1974 e una Ferrari 488 Spider del 2018. Spazio anche alle moto, dove gli appassionati potranno ammirare (e magari acquistare) una rara Piaggio Vespa 125 del 1954, una Lambretta 125 B del 1952 e una Piaggio Vespa 150 GL del 1964. Non mancheranno, infine, alcuni pezzi di memorabilia, come il fondo piatto della F1-2000 di Michael Schumacher, alcuni modellini in scala realizzati da Amalgam, tra cui la F2003GA, e il cofanetto Ferrari con pins e stampe dei successi mondiali del Cavallino Rampante in Formula 1.