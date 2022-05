L’auto autonoma più veloce del mondo? E’ la Dallara del Politecnico di Milano!

Il team del Politecnico di Milano ha realizzato la PoliMOVE, monoposto Dallara che ha raggiunto i 309,3 km/h sulla pista di atterraggio della NASA

Mentre l’Italia è pronta ad accogliere il terzo livello della guida autonoma a partire da luglio, qualcuno ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti costruendo una vettura capace di strappare addirittura un Guinness World Record… di velocità in rettilineo. La protagonista è la PoliMOVE ed è una monoposto della Dallara messa a punto dal gruppo di ricerca interno del Politecnico di Milano, che l’ha messa alla frusta sulla lunga pista di atterraggio del Kennedy Space Center della NASA facendo segnare la top speed assoluta di ben 309,3 km/h.

Si tratta di un primato assoluto per una vettura in grado di viaggiare “da sola” senza nessun guidatore a bordo, che ha battuto il precedente record di 282,4 km/h stabilito tre anni fa dalla rivale Roborace. Il valore raggiunto, inoltre, è stato ottenuto come media sul tratto di un chilometro lanciato effettuato in due tentativi consecutivi con direzione opposta, impostati in modo tale da eliminare l’influenza del vento.

Grazie alla vittoria conseguita a gennaio nella Indy Autonomous Challenge, il Politecnico di Milano è stato in grado di distinguersi vincendo la sfida con la Dallara AV-21, dalla quale poi è nata la stessa PoliMOVE del record in questione. Quest’ultimo, inoltre, sarà presto rimesso in discussione con un nuovo tentativo in programma nei prossimi giorni presso il circuito di Atlanta: nel frattempo, date un’occhiata all’impresa portata a termine sulla pista di atterraggio dello Space Shuttle!