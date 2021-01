L’auto Lego quasi inarrestabile (vedere per credere!)

Un video firmato Brick Experiment Channel mostra come un'auto fatta solo di un piccolo motorino elettrico e mattoncini colorati possa superare ostacoli apparentemente impossibili

In questi mesi, in cui la nostra passione per le auto ha dovuto fare i conti con molte limitazioni, ci siamo accorti che c’è un mondo in continua evoluzione che sforna modelli pronti a essere messi in moto: stiamo parlando del mondo Lego. Proprio così, l’azienda che produce mattoncini colorati per giocare ha un feeling naturale con le due e le quattro ruote.

Lego: una vettura che non conosce limite

Sono tantissime le generazioni che sono cresciute coi mitici Lego, montando castelli, edifici, barche e quant’altro incastrando piccoli pezzi di plastica colorata. L’evoluzione del brand ha portato anche a costruire modelli complessi, soprattutto se si tratta di riproduzioni di vetture e sul nostro sito abbiamo spesso scritto dei vari modelli in uscita. L’ultima novità legata a Lego, riguarda un modellino capace di superare ogni tipo di ostacolo e il cui video è già diventato virale in rete.

Il filmato realizzato da Brick Experiment Channel mostra lo scheletro di una vettura, fatto solo di pianale, ruote e motore elettrico, evolversi sempre di più per affrontare gli ostacoli più disparati grazie all’impiego di parti dedicate, pneumatici tassellati, trazione integrale e molto altro. L’utilizzo di un joystick poi, poi, rende tutto più semplice e permette a chi guida di superare una pila di libri, arrampicarsi in verticale tra due colonne e molto altro raggiungendo traguardi apparentemente impossibili.