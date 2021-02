L’auto usata più cliccata del web? E’ ancora la Volkswagen Golf!

Secondo una recente analisi condotta dal portale Subito.it, la vettura più ricercata dagli automobilisti italiani è la berlina di Wolfsburg, davanti alla Fiat Panda e alla 500

Nonostante la convenienza messa in campo dai recenti Ecoincentivi statali per l’acquisto di un’auto nuova (elettrica, ibrida o anche a motore endotermico), c’è da dire che non tutti gli italiani, in quest’ultimo anno caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, hanno potuto permettersi di cambiare il loro vecchio mezzo a quattro ruote con uno fresco appena uscito dal concessionario. In molti, infatti, hanno preferito cercare sul mercato dell’usato, dove frequentemente si possono trovare delle occasioni grazie alle quali soddisfare il proprio desiderio di mettersi al volante di qualcosa di “nuovo”.

Ma quali vetture, proprio nell’usato, sono quelle più ricercate dagli italiani? Secondo una recente ricerca effettuata dal portale Subito.it, la “regina del web” è nuovamente la Volkswagen Golf, già seconda “per click” nel 2019 e tornata al vertice nel difficile 2020, in un periodo in cui anche tutto il settore dell’automotive ha cominciato a rialzare la testa dopo il primo lockdown di primavera. La berlina di Wolfsburg ha battuto l’inossidabile Fiat Panda e anche la 500, mentre al quarto posto si è assestata la piccola Smart davanti alla Punto, ormai fuori produzione da quasi tre anni.

Più staccate l’Audi A3 e A4, ma comunque capaci di tenere testa alla Polo, alla Giulietta dell’Alfa Romeo e alla Mercedes Classe A, che chiude una Top 10 poco rappresentativa per la Casa della Stella a Tre Punte visto che i modelli di questo brand tedesco, in realtà, sono al secondo posto della seconda classifica stilata da Subito.it relativa ai marchi più cercati dagli automobilisti italiani. Qui sul podio spiccano i tre colossi teutonici dell’automotive, vale a dire BMW, Mercedes e Audi, seguiti da Mini e da Jeep. La Fiat è solamente sesta ma capace di battere la Porsche, la Ford, la sua controparte sportiva Abarth e la Toyota.

L’ultima classifica stilata dal portale Subito.it riguarda il genere di vetture più cliccate del web: vista la tendenza del settore a virare verso i mezzi “a ruote alte”, davanti a tutti ci sono quelli a trazione 4×4, necessari per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza una volta alla guida. Successivamente ci sono quelli destinati ai neopatentati, seguiti da quelli ad alimentazione GPL. Non mancano le richieste per veicoli con il gancio di traino e per i pick-up tuttofare, utili per trasportare materiale da lavoro oppure per avere con sè in vacanza anche gli oggetti più ingombranti.