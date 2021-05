L’Automobile? Per sette italiani su dieci è ancora un bene da possedere

Secondo l'ultimo Osservatorio Findomestic in collaborazione con il Gruppo Autotorino, il 73% degli italiani preferisce avere l'auto di proprietà da comperare direttamente in concessionario

L’automobile rimane uno dei beni più importanti per noi italiani: delinea la nostra identità ed è in grado di darci molte soddisfazioni, risultando poi fondamentale per gli spostamenti nella vita quotidiana. A dimostrarlo non sono solamente le ultime tendenze del mercato, ma anche i dati raccolti dal recente Osservatorio Findomestic rielaborati in collaborazione con il Gruppo Autotorino, secondo i quali la certezza più evidente è quella che il 73% degli italiani (sette su dieci) ritiene che la macchina sia ancora un mezzo da possedere in via personale, e non da utilizzare semplicemente attraverso le formule di leasing o di noleggio a medio-lungo termine.

Una vettura di proprietà, infatti, offre una maggiore libertà di movimento (50%) e risulta indispensabile nella quotidianità (48%), dal momento che rappresenta una delle soluzioni più efficaci in termini di sicurezza per contrastare l’attuale pandemia da Coronavirus. Il suo acquisto, tuttavia, è ancora legato alle tradizioni del passato: l’87% degli intervistati ha per l’appunto sottolineato che preferisce essere guidato dalla consulenza presente in concessionaria piuttosto che affidarsi alle piattaforme online, che invece sono prese in considerazione solo da un 17% degli italiani per la fase di scelta e configurazione degli allestimenti.

Anche la propensione verso una specifica alimentazione rappresenta uno dei fattori più importanti per l’acquisto di un’automobile: rispetto alle dotazioni di sicurezza e alle prestazioni del veicolo in sè, sei italiani su dieci valutano molto bene se mettersi in garage un benzina piuttosto che un ibrido di ultima generazione, rispetto ai quali però solamente il 25% dei consumatori è in grado di distinguere se si sta parlando di Full Hybrid, Mild-Hybrid o Plug-in alla spina. Il risultato? Due terzi degli automobilisti nel nostro Paese preferiscono la sicurezza di un motore endotermico (eventualmente abbinato alla trazione elettrica oppure ai carburanti alternativi metano/GPL), rimanendo allo stesso tempo propensi a virare verso l’ibrido nel prossimo futuro (37%).

Per quanto riguarda le elettriche pure, invece, solamente una piccola parte degli intervistati (10%) ha ammesso di essere interessata a questa tecnologia: le cause sono da riscontrarsi nel prezzo d’acquisto troppo elevato (46%), nella scarsità di stazioni di ricarica (41%) e nell’impossibilità di effettuare lunghi viaggi (31%). “L’auto resta oggi un bene indispensabile che è diventato sempre più sinonimo di sicurezza – ha commentato Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – Secondo la nostra indagine, oggi, in testa ai fattori che guidano la scelta d’acquisto dei consumatori troviamo la tipologia di motorizzazione con una chiara preferenza verso i modelli ibridi a testimonianza della crescente sensibilità “green”. Spesso la scelta tra le diverse tipologie è però frenata da una mancanza di consapevolezza e conoscenza delle peculiarità tecnologiche, ed è in questa fase che diventa fondamentale il ruolo degli operatori nel fornire la consulenza necessaria ad orientare la scelta e a favorire il passaggio da intenzione d’acquisto ad acquisto vero e proprio“.