L’autostrada A1 diventa “intelligente”: con il progetto Mercury arrivano le Smart Roads

In collaborazione con Movyon e il Gruppo Volkswagen, Autostrade per l'Italia conferma la presenza delle Smart Roads nel tratto Firenze Nord - Firenze Sud

Dopo un lungo periodo di sperimentazione, i 26 km di tratto autostradale della A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud (in entrambe le direzioni) e quelli relativi al nodo urbano di Bologna accolgono ufficialmente le cosiddette “Smart Roads“, progetto che è stato curato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la sua controllata Movyon (società del Gruppo Aspi leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate di Intelligent Transport Systems e monitoraggio delle infrastrutture) e il Gruppo Volkswagen Italia.

Parte del progetto Mercury, questa innovazione consiste in un sistema di comunicazione tra i veicoli e l’infrastruttura circostante (V2I) che consentirà di fornire in tempo reale informazioni relative a incidenti, incolonnamenti, veicoli fermi o in contromano, strada sdrucciolevole, presenza di persone oppure ostacoli a bordo strada, presenza di cantieri e previsioni meteorologiche.

Ma non è tutto: in futuro le vetture che potranno sfruttare le funzionalità delle Smart Roads saranno in grado di utilizzare queste informazioni per prendere decisioni in autonomia, come ad esempio frenare davanti a un ostacolo e scegliere percorsi alternativi in base al traffico e agli eventi su strada, offrendo al viaggiatore anche suggerimenti sui servizi disponibili lungo il tragitto come parcheggi e rifornimenti. In questo momento, invece, i primi veicoli che si potranno collegare all’infrastruttura di Movyon saranno quelli della Volkswagen muniti di protocollo Car2X, il quale mette a disposizione un raggio di azione di 800 metri sfruttando i principi dell’intelligenza colletiva.