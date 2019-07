Lavaggio strade senza rimozioni: il progetto parte da Bologna

Parte a settembre il progetto del Comune di Bologna che prevede il lavaggio delle strade senza la rimozione delle auto parcheggiate

Il Comune di Bologna ha annunciato tramite la sua newsletter settimanale che, al ritorno dalle vacanze e precisamente dal mese di settembre, verrà inaugurato un servizio di lavaggio strade che non prevede la rimozione delle auto parcheggiate. L’annuncio è stato confermato e spiegato dal sindato Virginio Merola, il quale ha dichiarato che si tratta di “un provvedimento che si prepara a diventare realtà“.

“Alcuni mesi fa avevo annunciato che eravamo al lavoro per cambiare le modalità di pulizia delle strade e, grazie anche all’impegno condiviso con Hera, siamo in grado di confermare una decisione che migliorerà la vita dei cittadini a partire dal mese di settembre quando riprenderà il servizio“, scrive il primo cittadino. Una novità veramente interessante, aggiungiamo noi, che siamo direttamente interessati dall’argomento, dato che le strade nei pressi della redazione di Infomotori.com sono spesso interessate dal lavaggio, con conseguenti piccoli disagi per chi abita e lavora nei paraggi.