Vuoi lavorare per Uber come tassista? Dal 2030 solo con auto elettriche

Dal 2030 Uber non permetterà a coloro in possesso di un'auto tradizionale a motore endotermico di registrarsi sulla sua piattaforma di sharing

Il passaggio all’elettrico arriva anche con le maniere “forti”: Dara Khosrowshahi, CEO di Uber (leader in America nel trasporto automobilistico privato), ha annunciato ufficialmente che tutti coloro che vorranno lavorare come tassisti per la sua piattaforma dovranno utilizzare un’auto elettrica a partire dal 2030. Tale affermazione è arrivata grazie a un’intervista presso CBS News, nella quale è stato sottolineato “l’obiettivo di far diventare Uber completamente elettrica entro la fine del decennio negli Stati Uniti, in Canada e in Europa“.

Un piano decisamente ambizioso, che però al momento vede le quote di vetture elettriche nel mondo Uber decisamente poco rappresentative rispetto al totale di 1 milione di autisti complessivi presenti sulla piattaforma di sharing. Le auto ad elettroni, infatti, sono solo 25.000 (3%): le previsioni della Khosrowshahi, tuttavia, vedono un loro raddoppio entro la fine del 2023 grazie all’imminente stanziamento di un contributo pari a 800 milioni di dollari, volto a compensare i maggiori costi di acquisto per un’auto elettrica. Sfida già vinta in partenza?