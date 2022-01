Lazzarini Design firma lo yacht con una Ferrari incorporata

Il progetto si chiama Gran Turismo Mediterranea: la caratteristiche principale è una poppa studiata per permettere l'imbarco e lo sbarco di una Ferrari SF90 Stradale

Lusso nel senso più ampio del termine: è quanto hanno mirato in casa Lazzarini Design, lo studio romano che ha firmato un progetto davvero speciale, uno yacht di 26 metri ad altissime prestazioni con incorporato un garage ma non contenente una piccola utilitaria, bensì una Ferrari.

Gran Turismo Mediterranea: lo yacht che ospita una Ferrari SF90 Stradale

Il progetto di Lazzarini Design si chiama Gran Turismo Mediterranea e nasce dall’idea di unire quanto meglio possa esserci nel mondo del mare e delle auto. Giampaolo Lazzarini, del resto, non è nuovo a realizzazioni di questo tipo e così, dopo l’Avanguardia (lo yacht ibrido a forma di cigno lungo 137 metri), ecco un’altra opera d’arte. Il design di Gran Turismo Mediterranea è caratterizzato da linee filanti e aggressive ed è ispirato alla Ferrari SF90 Stradale (la supercar ibrida del Cavallino Rampante da 1.000 CV di potenza massima e 340 km/h di velocità di punta) che può contenere al suo interno, pur non essendoci una diretta collaborazione tra le due aziende.

I richiami non finiscono qui. La continuità, infatti, è data da alcuni dettagli racing condivisi, ma anche dai colori che si rifanno a quelli che hanno definito la storia della Casa di Maranello. La particolarità dello yacht è nella sia poppa è stata studiata per far sì che l’auto venga posizionata su una piattaforma mobile dotata di rotaie estraibili per permetterne le operazioni di imbarco e di sbarco ogni volta che si raggiunga un porto. Gran Turismo Mediterranea è dotato di tre motori MAN V12 che permetto di raggiungere una velocità massima di ben 75 nodi (vale a dire 140 km/h). Lusso e potenza allo stato dell’arte.