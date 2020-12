Lazzarini One: la limousine ibrida del futuro da 1800 cavalli

L'ultima creazione di Pierpaolo Lazzarini non è uno yacht, bensì una limousine futuristica dal design tagliente e da una powerunit ibrida capace di ben 1800 cavalli di potenza. Il prezzo? Oltre i 2 milioni e mezzo di Euro

Se conoscete Lazzarini Design, allora sicuramente siete appassionati di yacht di lusso… o forse anche di automobili prototipo esclusive come la Lazzarini One, una limousine davvero particolare dal design sfaccettato e tagliente che, almeno all’anteriore, sembra molto simile alla Batmobile del famoso Uomo Pipistrello. Cosa la rende davvero particolare?

Bè, innanzitutto le sue generose dimensioni da 6.260 mm di lunghezza con un passo di 2,4 metri, le quali ospitano una powertrain di tipo ibrido con ben quattro motori elettrici marchiati Bosch e applicati a ogni singola ruota, che vanno a definire una potenza di 1200 cavalli a cui se ne aggiungono altri 600 grazie alla presenza di un ulteriore motore termico. La potenza, quindi, si innalza fino a 1800 CV, gestibili su strada solo grazie all’implementazione della trazione integrale dedicata che rende questa limousine decisamente… insolita.

Anche per quanto riguarda le sue scelte stilistiche, sicuramente fuori dal comune proprio come la tipologia di accesso all’abitacolo: la Lazzarini One, infatti, presenta le due tradizionali portiere laterali assieme a una speciale porta supplementare che si apre verso l’alto, in maniera molto simile a una navicella spaziale. Rispetto ad altri progetti firmati Pierpaolo Lazzarini, questa limousine tuttavia è ancora un progetto digitale rimasto sullo schermo, che però è stato valutato con un prezzo stellare di 2,55 milioni di Euro. Che ne dite, sono abbastanza per distinguersi dalla massa al giorno d’oggi?