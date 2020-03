6° - James Bond, la spia che mi amava e la Lotus Esprit

Chiaramente a parlare di auto e film, figuriamoci auto e James Bond, la prima candidata a venire in mente è la celebre Aston Martin DB5. Invece -nonostante non ci sia confronto- abbiamo scelto la Lotus Esprit, l'auto con cui Bond finisce in acqua e che, in un tripudio tecnologico degno dei migliori anni '80, si trasforma in un sottomarino. E ha tutto il tempo per appostarsi sul fondale lanciando un razzo per abbattere l'elicottero all'inseguimento di 007.