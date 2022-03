Le 15 Concessionarie Auto più importanti d’Italia per dimensioni

ADR (Automotive Dealer Report) Italia Bilanci ha recentemente presentato la classifica bilanci dei migliori concessionari auto italiani presentando uno spaccato decisamente interessante del mercato distributivo italiano che vede sempre meno Concessionari con Gruppi sempre piu' importanti guidati da Autotorino ed Eurocar Italia che superano ampiamente il miliardo di fatturato

Vediamo qui la Top 15 classificate da ADR Italia Bilanci in ragione dell’ammontare dei “Ricavi della gestione caratteristica” rilevato dal bilancio ufficiale chiuso al 31 dicembre 2020.

Prima di dare i nomi, merita segnalare come la sede dei Top Dealers italiani non sia a Milano o Roma ma piuttosto nella dinamica e ricca provincia italiana da dove poi si sono ovviamente sviluppate su tutta la Penisola pur essendo sempre il Nord Italia l’area che dà maggiori soddisfazioni economiche.

A Sondrio troviamo infatti la sede della leader Autotorino che guida la classifica seguita dalla “friulana” Eurocar Italia (che ha acquisito importanti Concessionarie del Gruppo Volkswagen nel Nord Italia ed in Toscana) che viaggiano sopra il miliardo di fatturato a conferma che stiamo parlando di realtà imprenditoriali molto importanti.

Chiude il podio la veneta Ceccato Automobili, mentre al quarto posto troviamo il Gruppo Bossoni di Brescia.

Per trovare la quinta più importante Concessionaria italiana bisogna invece scendere in Puglia (Bari) da Maldarizzi Automotive per quindi risalire in Lombardia (Bergamo) dove si trova Bonaldi Motori e successivamente ridiscendere in Toscana (Firenze) da Brandini.

A Torino troviamo invece la numero otto: Spazio mentre per la nona si va sulle Dolomiti da De Bona che nata a Belluno controlla ora tutto il Nord Est.

Prima e unica romana è la decima Carpoint spa che nella Capitale è la firma di Ford, mentre l’unica milanese è la Fratelli Giacomel.

Superata la dodicesima Idea Uno di Torino si chiude con un trio di provinciali di lusso come Nuova Comauto (Pistoia) , Iperauto (Sondrio) e Vicentini (Verona).

Nelle prime 10 posizioni troviamo ben 6 concessionarie focalizzate su FCA (ora Stellantis) mentre le altre 4 parlano tedesco, considerando Ford in Europa un brand tedesco piuttosto che statunitense!