Le 25 migliori canzoni per viaggiare in auto

"Where the streets have no name" - U2

Durante la guida un buon sottofondo è il miglior modo per rilassarsi, rimanere vigili e non annoiarsi, soprattutto quando si è da soli in auto: ecco la nostra compilation con la top 25 delle migliori colonne sonore per i nostri viaggi su strada

Chilometri su chilometri, curva dopo curva e qualche tornante qua e là. Viaggiare in automobile durante le vacanze è anche e soprattutto questo e se tutto viene accompagnato da un’ottima colonna sonora tanto meglio. Non parliamo solo di musica piacevole da ascoltare o cantare insieme ad amici e famiglia, ma di un vero e proprio “toccasana” psicologico. Un buon sottofondo è infatti il miglior modo per dimenticare la tensione e restare vigili.

Sia chiaro – non pensiate di utilizzare la musica per cancellare il sonno, in quel caso non c’è giro di chitarra che tenga e l’unica soluzione resta la tradizionale sosta in autogrill. Ecco quindi una selezione delle migliori canzoni da urlare a squarciagola o semplicemente ascoltare mentre siamo al volante della nostra automobile.