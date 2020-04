Le 5 auto più belle degli anni ’60

Gli anni '60 hanno lasciato in eredità film incredibili, musica sublime ma anche veri e propri capolavori a 4 ruote. Ecco le cinque auto più belle di sempre degli anni '60.

Nonostante chi scrive non abbia vissuto in prima persona gli anni ’60, i racconti dei genitori e la passione per i motori ci hanno portato ad amare le vetture prodotte in quegli anni. Le auto degli anni ’60, quasi sempre molto belle, hanno visto aumentare il loro fascino nel corso dei decenni.

Anche se non siete particolarmente esperti di auto, riconoscerete quasi a prima vista un’auto proveniente dagli anni sessanta. Vetture caratterizzate da linee morbide e filanti, arrotondate, dalla carrozzeria leggera e dalla grande eleganza.

Alcuni di questi modelli hanno riscosso un così grande successo nel corso degli anni, da essere arrivate fino ai giorni nostri. Altri modelli invece, seppur bellissimi, sono stati prodotti solo per un paio d’anni, sparendo dal mercato del nuovo ma entrando direttamente nel mito e nelle mire dei collezionisti più facoltosi.