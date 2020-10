Le Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 e 9 di Bertone all’asta per 17 milioni di Euro!

La casa d'aste RM Sotheby's ha messo in vendita i tre capolavori realizzati dalla Carrozzeria Bertone tra il 1952 e il 1954: ecco a voi le concept car B.A.T. 5, 7 e 9

Appassionati di Alfa Romeo, segnatevi questa data sull’agenda: il prossimo 28 ottobre si terrà a New York l’asta Contemporary Art Evening Sale organizzata dalla nota casa RM Sotheby’s, con protagonisti tre esemplari unici realizzati dalla Carrozzeria Bertone tra il 1952 e il 1954. Di cosa stiamo parlando? Delle tre concept car che hanno fatto parte del progetto Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.), che insieme definiranno un valore tra gli 11,9 e i 17 milioni di Euro.

Con il nome di B.A.T. 5, B.A.T. 7 e B.A.T. 9, questi prototipi sono stati disegnati da Franco Scaglione su base Alfa Romeo 1900C e sono diventati immediatamente delle icone in fatto di tecnica (e audacia) aerodinamica. La prima ad essere presentata dalla Carrozzeria Bertone al Salone dell’Auto di Torino del 1953 fu la B.A.T. 5, equipaggiata con un quattro cilindri da 90 cavalli ma, soprattutto, con una carrozzeria davvero avveniristica dalle forme curve e taglienti allo stesso tempo, che esaltano sia l’anteriore dal cofano scavato che il posteriore con le “pinne” ai lati.

Il secondo prototipo fu presentato al Salone di Torino dell’anno seguente ed era la B.A.T. 7, che riprendeva i concetti della precedente esaltandoli ulteriormente a livello aerodinamico: grazie a un coefficiente Cx pari a soli 0,19, questa concept car poteva fregiarsi di un cofano più basso di 5 cm con prese d’aria più piccole e di una coda ancora più tagliente, che invece venne resa più “semplice” nell’atto finale del 1955 con la B.A.T. 9. Questa si caratterizzava per forme più vicine a una possibile auto di serie e presentava, per la prima volta, il logo Alfa Romeo sulla griglia anteriore. In ogni caso, siamo di fronte a tre automobili uniche, che qualsiasi appassionato della Casa del Biscione vorrebbe mettersi in salotto: perchè non farci… un pensierino?