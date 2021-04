Le auto a GPL più vendute nel 1° trimestre 2021: in testa c’è la Duster

Nella Top 10 delle auto a GPL più vendute tra gennaio e marzo 2021 spicca la Dacia Duster, seguita dalla "cugina" Sandero e dalla coppia Renault Clio e Captur

Nonostante le difficoltà del periodo attuale che ha comportato una flessione nell’immatricolazione di auto nuove del 12,7% rispetto al 2019, il mercato dell’automotive sta gradualmente risollevando la propria testa. La situazione è sicuramente più rosea di quella dello scorso anno, ma questo non significa che bisogna adagiarsi sugli allori: lo testimoniano le richieste dell’UNRAE in merito alla necessità di un prossimo rifinanziamento degli Ecoincentivi, al fine di consentire la rottamazione nella fascia 61-135 g/km di CO2 e di spingere sulle motorizzazioni “green”, ibride ed elettriche su tutte.

Nel primo trimestre 2021, tuttavia, non bisogna dimenticare il contributo di tutte le altre alimentazioni, tra le quali anche quelle “alternative” a gas naturale: il GPL, per esempio, ha rilanciato la sua quota con un 6,1% di incidenza sul totale del mercato del solo mese di marzo (169.684 unità) e con un 5,8% sull’intero periodo gennaio-marzo (446.978 unità), nel quale le vetture più proficue sono state quelle del Gruppo Renault.

Davanti a tutte, infatti, si è piazzata la Dacia Duster con 5.431 esemplari venduti (2.069 a marzo) seguita dalla Sandero con 4.567 unità (1.627 nel solo marzo) sia nella versione Streetway che in quella crossover Stepway: una “doppietta” che, in realtà, ha lasciato di stucco la Clio (3.231 unità) e la Captur (2.824 unità), capostipiti del marchio francese in grande recupero rispetto a quanto fatto sia l’anno scorso che nel 2019. Le vetture d’oltralpe hanno battuto anche la nostra “sempreverde” Fiat Panda, ferma in quinta posizione con 1.435 esemplari davanti alla Ford Fiesta (1.189 unità) e alla seconda citycar più venduta in Italia, vale a dire la Lancia Ypsilon (1.075 unità).

Chiudono la classifica del primo trimestre un trio di Kia capitanato dalla Stonic con 904 modelli venduti, alla quale si è affiancata la Picanto (852 unità) e la Sportage (831 unità). Per quanto riguarda la Top 10 del solo marzo, invece, la Captur sale in seconda posizione dietro alla dominatrice Duster, scalzando la Sandero che si “accontenta” del gradino più basso del podio. La Clio è quarta, mentre la Panda perde un posto a favore della Fiesta; lo stesso accade per la Stonic, settima davanti alla nostra Ypsilon e alle due “cugine” Picanto e Sportage.