Le auto più rubate in Italia: nel 2021 è stata la Fiat Panda

Secondo l'osservatorio della Polizia Stradale, le tre auto più gettonate dai ladri sono tutte italiane: in testa la Panda, poi la 500 e infine la Punto

Stavolta vi proponiamo una classifica un po’… “particolare”: anzichè vedere quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2021 oppure nei primi mesi di quest’anno, andremo a scoprire la Top ten delle dieci vetture più amate dai “ladri“, cioè quelle che vengono più frequentemente rubate all’interno dei confini nazionali della nostra penisola. I dati a disposizione sono arrivati da un’indagine della Polizia Stradale e, sinceramente, non sono troppo incoraggianti… soprattutto per il marchio Fiat, che domina le prime tre posizioni con altrettanti modelli tra i più apprezzati in Italia.

In cima alla classifica, per l’appunto, si trova una tra le più gettonate dagli automobilisti, quella Fiat Panda che nel 2021 ha perso la bellezza di 8.816 proprietari ai danni di altrettanti “furbetti” dello scasso. Seconda posizione per la 500 (6.743 auto rubate) e gradino più basso del podio per la Punto (5.292 auto), alle quali seguono la Lancia Y (2.979 auto) e la Smart Fortwo (1.389 auto).

Più serrata la competizione per le ultime cinque piazze, a partire dalla Volkswagen Golf che, con 1.381 esemplari rubati, batte la Renault Clio (1.284 auto), la Ford Fiesta (1.059 auto) e la Opel Corsa (824 auto). Chiude la classifica la mitica Fiat Uno, ormai fuori produzione dal 1995 ma sempre molto appetibile al punto che è stata rubata, sempre secondo l’osservatorio della Polizia Stradale, la bellezza di 559 volte.

Analizzando gli altri dati a nostra disposizione, i furti d’auto in Italia nel 2021 si sono concentrati nel Centro-Sud e, in particolare, nelle regioni della Campania e del Lazio, a cui seguono quelle della Puglia, della Sicilia e della Lombardia che, insieme, formano l’83% di tutte le effrazioni commesse nel nostro Paese per un totale di 75.471 automobili rubate. Entrando nello specifico, le zone più “truffaldine” sono nell’ordine la provincia di Barletta-Andria-Trani e le città di Catania, Foggia, Bari e Napoli. Purtroppo, però, solamente il 37,59% di tutte le vetture è stato ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario…