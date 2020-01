“Le Mans ’66 – La grande sfida” nominato per l’Oscar come miglior film

"Le Mans '66 - La grande sfida" è in corsa anche per il titolo di miglior montaggio, miglior mixaggio sonoro e miglior montaggio sonoro. La cerimonia è in programma nella notte del prossimo 9 febbraio

Le Mans ’66 – La grande sfida, il film che racconta la rivalità tra Ford e Ferrari dopo il rifiuto dell’azienda di Maranello di essere assorbita dal colosso americano, ha ricevuto quatto nomination per gli Oscar, tra cui il più importante, quella come miglior film.

Le Mans ’66: un film da Oscar

Il film Le Mans ’66 – La grande sfida ha ricevuto ben quatto nomination per gli Oscar, la celebre manifestazione cinematografica che si svolgerà nella notte del 9 febbraio. La pellicola, interpretata magistralmente da Matt Damon e Christian Bale, in cui si narra il successo di Ford ai danni di Ferrari nella 24 Ore di Le Mans del 1966, è in gara per il premio già importante, quello come miglior film, ma per vincere l’ambita statuetta si dovrà battere la concorrenza di di “The Irishman” di Martin Scorsese, “Joker” con Joaquin Phoenix fresco vincitore del Golden Globe come miglior attore protagonista, “Piccole donne”, “Marriage Story”, “1917”, “Parasite”, “Jojo Rabbit” e “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino. Le altre categorie in cui è in corsa “Le Mans ’66 – La grande sfida” sono quelle per miglior montaggio, miglior mixaggio sonoro e miglior montaggio sonoro.