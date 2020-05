LeasePlan: via al noleggio di monopattini elettrici a partire da 8 euro al mese

LeasePlan amplia la propria offerta proponendo il monopattino elettrico Segway a partire da 8 euro al mese, al noleggio di 36 mesi di qualunque veicolo, non solo elettrico

Al giorno d’oggi si può noleggiare praticamente tutto e non è solo un modo di dire: grazie a LeasePlan, infatti, oggi si può avere un monopattino elettrico senza però l’onere di un acquisto che, al netto degli incentivi, non è sempre abbordabile.

LeasePlan: ecco l’offerta auto più monopattino elettrico

L’avvio della Fase 2, con la riapertura delle attività economiche e lavorative, ha fatto emergere i rischi del car sharing e del trasporto pubblico col conseguente aumento delle auto private, ma spesso nel caos delle città la micromobilità può essere coperta da mezzi alternativi come bici e monopattini, meglio se elettrici. Ecco perché LeasePlan, leader nel settore dei noleggi, amplia la propria offerta proponendo il monopattino elettrico a partire da 8 euro al mese, al noleggio di 36 mesi di qualunque veicolo, non solo elettrico. Il monopattino elettrico scelto è firmato Segway e può avere una batteria aggiuntiva oltre a quella di default e tutto l’occorrente per ricaricarla. La batteria è trasportabile e la ricarica richiede una presa a 24W, è dotato di luci e segue le norme di circolazione di una bicicletta.