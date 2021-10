LEGO, arriva a catalogo la nuova Batmobile di The Batman

Il nuovo kit è composto da 1360 pezzi ed è in vendita online al prezzo di 99,99 euro. Le consegne, però, avverranno solo con l'arrivo del 2022

Gli amanti di modellismo e quelli della fortunata serie legata a Batman saranno felici della notizia che stiamo per dare: LEGO, infatti, ha annunciato l’uscita del nuovo kit per riprodurre la vettura utilizzata nel prossimo episodio della saga dell’uomo-pipistrello e firmato da Robert Pattinson.

LEGO: nel catalogo torna la Batmobile

Il film “The Batman” del regista Robert Pattinson uscirà nei cinema a marzo del 2022, ma prima sarà possibile mettersi in casa un modellino in scala dell’auto nera del protagonista del film. Questo grazie a LEGO che, come accaduto in passato, ha messo un produzione il kit per costruire un esemplare molto simile a quello da cui trae spunto. Il modellino in scala è composto da 1360 pezzi (ha una lunghezza di 45 cm per una larghezza di 17 cm e un’altezza di 11 cm) ed è curato in ogni dettaglio, come la luce gialla sotto il cofano che illumina la griglia frontale, il motore posteriore realizzato con dettagli rosso trasparenti, ma anche le portiere e il cofano apribili, i pistoni funzionanti, lo sterzo sulle ruote anteriori e i tanti particolari estetici applicabili tramite decalcomanie.

Lego torna così a riprodurre una Batmobile, dopo la replica dell’auto apparsa nella pellicola diretta da Tim Burton nel 1989 (quel kit aveva più di 3.300 pezzi). Il nuovo modellino costa 99,99 euro ed è già disponile sul sito ufficiale di LEGO. Le consegne, però, avverranno solo con l’arrivo del 2022, giusto in tempo per avere il proprio esemplare in casa prima di recarsi al cinema a vedere i film.