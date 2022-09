LEGO Dodge Charger 1970 di Fast&Furious, il nuovo modellino Speed Champions

Il set, composto da 345 pezzi, in vendita al prezzo di poco più di 20 euro, contiene il modellino dell'auto sportiva Dodge Charger ricca di dettagli autentici

Il mondo di Fast&Furious arriva nelle vostre case grazie a LEGO. L’azienda di mattoncini colorati, da tempo, ha realizzato riproduzioni di celebri modelli di vetture che hanno sbancato i botteghini dei cinema.

LEGO: un nuovo modellino… Fast&Furious

Ora, sugli scaffali dei negozi di giocattoli e nelle librerie arriva un altro interessante pezzo da collezione: il modellino da costruire LEGO Speed Champions Fast&Furious 1970 Dodge Charger R/T. Si tratta di un set perfetto per bambini da 8 anni in su e per gli appassionati di auto sportive, che include tutto il necessario per realizzare una muscle car epica, con cui giocare a correre a tutto gas. Il set, composto da 345 pezzi, in vendita al prezzo di poco più di 20 euro, contiene il modellino dell’auto sportiva Dodge Charger ricca di dettagli autentici, come gli inserti stampati color argento per i cerchioni e il motore che fuoriesce dal cofano, oltre a una minifigure LEGO di Dominic Toretto con una chiave inglese giocattolo.

I più piccoli potranno rivivere le loro scene preferite del film o inventarne di nuove in compagnia degli amici. Un gioco per bambini da collezione perfetto da aggiungere al proprio garage di macchine da corsa LEGO Speed Champions, con cui giocare e divertirsi per ore. E quando l’azione è finita, il modellino di auto può essere esposto come decorazione di casa o della cameretta. Sono incluse le istruzioni di costruzione digitali interattive con cui zoomare, ruotare e guardare il modello da ogni angolazione, attraverso l’app LEGO Building Instructions, disponibile per smartphone e tablet.

Il set LEGO 76912 Speed Champions Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T è disponibile sul LEGO Shop o – in offerta – su Amazon al prezzo di 24,99€.