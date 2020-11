Lego Ecto-1 Ghostbusters del 1984, nuovo set da 2.352 pezzi

Arriverà il 15 novembre e sarà composta da 2.352 mattoncini: per la gioia dei più piccoli (ma anche dei meno giovani), ecco a voi la Lego Ecto-1 degli Acchiappafantasmi. Costa 199,99 euro

Una delle pellicole più iconiche della produzione cinematografica statunitense degli anni ‘80 è sicuramente il film Ghostbusters del 1984: tre ricercatori universitari di New York decidono di fondare una nuova azienda dedicata allo studio dei fenomeni paranormali e, più nello specifico, alla caccia di fantasmi, ovviamente su richiesta e a pagamento.

Un’attività che richiede diverse tecnologie innovative, come lo zaino protonico, il rilevatore di energia psicocinetica, le “ghost-trap” e le griglie di contenimento, assieme a un veicolo specifico che li aiuti a spostarsi velocemente tra una richiesta e l’altra. Si tratta della mitica Ecto-1, una vecchia autoambulanza trasformata appositamente per questo lavoro… che a breve sarà riproposta sotto forma di “mattoncini” dalla nota linea di giocattoli Lego Creators.

A partire dal 15 novembre l’azienda danese metterà in vendita sul proprio sito ufficiale proprio quella Cadillac Miller-Meteor del 1959 utilizzata dagli Acchiappafantasmi nel film del 1984, rinominata per l’occasione “Ghostbusters Ecto-1”. Si tratta di un modellino assolutamente fedele all’originale e che Lego sponsorizza come il più dettagliato mai creato: sarà composto da 2.352 pezzi, avrà dimensioni di 46x20x15 cm (lunghezza x larghezza x altezza) e potrà contare su due “extra” davvero speciali, vale a dire un parabrezza ricurvo 6×14 e un volante a 5 moduli. Senza contare tutti gli strumenti che i Ghostbusters utilizzavano durante le loro peripezie in quel di New York.

“Adoro creare veicoli LEGO e avendo precedentemente progettato la Lego Aston Martin DB5 di James Bond, mi è piaciuta la nuova sfida di lavorare sulla ECTO-1 – ha commentato il designer della Lego Michael Psiaki – Si tratta della versione più grande e ricca di particolari di questa vettura che abbiamo mai creato. Le sorprese sono talmente tante che io stesso non vedo l’ora di vedere l’entusiasmo dei costruttori nel realizzare e scoprire questo modello”. Il prezzo? 199,99 Euro: siete pronti a scrivere la letterina a Babbo Natale?