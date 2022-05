LEGO Ferrari Daytona SP3: con 3.778 mattoncini si può costruire a casa!

La terza Icona della Casa di Maranello è ora disponibile come set Lego Technic, in scala 1:8 e al prezzo di 400 Euro

In Ferrari non esistono solo le supersportive di serie o le monoposto da Formula 1… ma anche delle “special” costruite su misura che, negli ultimi anni, hanno formato la cosiddetta serie “Icona”, nella quale l’ultima entrata a farne parte in ordine di tempo è la bellissima Daytona SP3. Una supercar dalle linee davvero speciali che sarà costruita in soli 599 esemplari ma che, purtroppo, avrà un prezzo difficilmente alla portata di tutti: per questo motivo la LEGO ha deciso di realizzare un suo modello in formato “mattoncino”, che sarà disponibile dal 1° giugno e saprà accontentare praticamente tutti i fans della Casa di Maranello.

Parte integrante della serie Lego Technic Ultimate Car Concept, la Ferrari Daytona SP3 in questione è stata progettata in scala 1:8 e vanterà un set di ben 3.778 pezzi, che non si limitano a replicare alla perfezione le sue forme ma anche ad aggiungere preziosi dettagli di stampo ingegneristico come il cambio sequenziale (totalmente funzionante) a otto rapporti con palette al volante, i pistoni mobili del motore V12 e le portiere con apertura “a farfalla”.

Lungo 60 cm, largo 25 e alto 14, il modellino Lego Technic della Ferrari Daytona SP3 potrà essere acquistato sul sito ufficiale della Casa di Billund o nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di 399,99 Euro, nel quale è compreso anche un volume speciale relativo alla vettura reale chiamato “The Sense of Perfection”.

“Questo modello è una testimonianza della ricerca dell’eccellenza che è alla base dell’etica della Ferrari e del Gruppo LEGO – ha affermato Niels B. Christiansen, CEO del Gruppo LEGO – Nessun dettaglio è stato trascurato nella progettazione e, avendo io stesso una formazione ingegneristica, sono rimasto sbalordito dall’attenzione per i dettagli e dalla precisione del modello in una scala così piccola. Siamo incredibilmente fortunati di poter collaborare con la Ferrari per aiutare gli appassionati a trasformare i loro sogni in realtà, costruendo davvero questo esempio di eccellenza nelle corse con questo nuovo set”.