Lego Ideas: ecco il kit dedicato all’A-Team

Il nuovo kit di Lego Ideas è composto da 470 pezzi e una volta montato consentirà di avere una replica fedele del furgone dell'A-Team con tanto di protagonisti del famoso telefilm

Gli anni Ottanta sono rientrati prepotentemente nella nostra vita, ad esempio, col ritorno di un certo sound nella musica o di vestiti che si rifanno alle linee di quel periodo. Tra i miti dell’epoca ci sono senza dubbio le innumerevoli serie tv arrivate dagli Stati Uniti con le auto sempre protagoniste. Auto e anche furgoni, come nel caso dell’A-Team, la squadra di quattro ex militari che non potevano mai separarsi dal priorio GMC Vandura nero con l’iconica banda rossa.

Lego Ideas: arriva il tributo all’A-Team

Hannibal Smith, Sberla, P.E. Baracus e H.M. Murdock, qui riprodotti con grande attenzione, sono i protagonisti dell’ultimo progetto Lego Ideas che ha realizzato una replica molto fedele dei quattro paladini che nelle loro avventure avevano un alleato speciale: il furgone GMC Vandura qui ricreato con dovizia di particolari, come ad esempio i cerchi rossi, il paraurti rinforzato, le luci sul tetto o l’interno di colorazione grigia in cui è possibile inserire i protagonisti.

Il kit è composto da 470 pezzi e una volta costruito, il furgone ha una dimensione 17,7 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 9,5 cm di altezza. Come sapete, prima di entrare in produzione il progetto deve raggiungere i 10000 supporters sul portale Lego Ideas. Attualmente i voti postivi sono circa la metà. Chissà che anche questa volta l’A-Team trovi il modo per vincere una nuova sfida.