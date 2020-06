Lego: in arrivo un modellino della BMW Isetta?

Il kit per montare la BMW Isetta by Lego è composto da 851 pezzi. Una volta completato si avrà un modellino lungo 220 mm, largo 132 mm e alto 128 mm

Chi si ricorda la BMW Isetta? La microcar tedesca non sta per tornare sul mercato, ma i più nostalgici potranno comunque portare a casa loro un pezzo di storia col modellino firmato Lego.

BMW Isetta by Lego: un pezzo di storia in formato mini

Quello della BMW Isetta è stato un progetto per certi versi rivoluzionario per gli anni Cinquanta con caratteristiche peculiari e una linea che ancora oggi strappa un sorriso. il brand tedesco non ha annunciato nessuna riedizione, ma i designer di Lego stanno pensando di riproporre questo modello in scala. Insomma, una delle minicar per eccellenza, rischia di diventare ancora più mini. Lunga 220 mm, larga 132 mm e alta 128 mm, la BMW Isetta by Lego è composta da un kit che prevede 851 pezzi: seguendo fedelmente il modello originale, è presente lo sportello centrale a cui è attaccato il volante e le linee sono morbide e arrotondate.

Come forse sapete già, i progetti di Lego vengono avallati solo dopo una votazione online. Per ora l’Isetta ha raccolto 1.863 preferenze, ma c’è oltre un anno di tempo per votarla e permettere a questa idea di diventare un oggetto di culto per collezionisti e amanti del modellismo.