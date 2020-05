LEGO Lamborghini Siàn FKP 37, V12 in scala 1:8

Una Lamborghini Siàn fatta di mattoncini? Grazie alla serie LEGO Technic è possibile: sarà disponibile dall'1 giugno con un prezzo di Euro 379,99

Dopo la Porsche 911 GT3 RS e la Bugatti Chiron, LEGO sta per arricchire la sua linea Techinc Ultimate con un’altra, spettacolare, vettura sportiva: stiamo parlando della Lamborghini Siàn FKP 37, ultima hypercar della Casa di Sant’Agata Bolognese da 819 cavalli realizzata in soli 63 esemplari in tutto il mondo. Una vettura eccezionale in omaggio della mitica Countach degli anni’80, realizzata in un modellino altrettanto curato nei minimi dettagli.

Secondo quanto riportato dalla famosa azienda di mattoncini, la Siàn sarà composta da 3.696 parti, da montare una a una fino ad ottenere un modello dalle dimensioni estremamente generose: 60 centimetri di lunghezza, 25 di larghezza e 13 di altezza, per un “giocattolo” in scala 1:8 tra i più imponenti in assoluto. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo la carrozzeria in verde lime già vista al Salone di Francoforte 2019, con tanto di cerchi dorati a contrasto.

Ma non è tutto, perchè alcune tra le componenti della Siàn vera e propria saranno funzionanti anche sul modello della LEGO, tra le quali le portiere con apertura a forbice, l’alettone posteriore regolabile e le ruote sterzanti, a cui si aggiunge il cambio sequenziale a otto rapporti attivabile attraverso la specifica leva del cambio. Non manca, infine, l’accurata riproduzione delle sospensioni, dell’abitacolo e del poderoso V12 che spinge questa supercar, da ammirare sollevando il tettuccio posteriore.

La disponibilità? A partire dall’1 giugno per i clienti VIP e dall’1 agosto per tutti gli altri, alla modica cifra di 379,99 Euro. Per tutte le altre informazioni, vi riportiamo il link al sito ufficiale LEGO.