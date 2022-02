LEGO Speed Champions: in arrivo la Mercedes F1 di Lewis Hamilton!

Per il 2022 la serie speciale Lego Speed Champions si amplia con alcuni nuovi set di pregio: tra questi ci sarà anche la Mercedes-AMG F1 W12 E Performance

Segnatevi sul calendario la data del prossimo 1° marzo 2022: in quell’occasione la LEGO introdurrà nella sua serie Speed Champions cinque set inediti a tema auto, che riprenderanno alcuni dei veicoli più iconici apparsi sotto i riflettori internazionali negli ultimi anni. Dando un’occhiata all’anticipazione presente sul sito ufficiale, le novità prendono in considerazione sia vetture sportive di serie che mezzi da corsa… tra i quali anche la Mercedes da Formula 1 con la quale Lewis Hamilton ha corso la stagione 2021.

Conosciuta con il nome di Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, questa replica in formato “mattoncino” (lunga quasi 20 centimetri) arriverà in un set composto da 564 pezzi con i quali si potrà anche costruire la bellissima Mercedes-AMG Project One, hypercar con powertrain derivata proprio dalla monoposto Campione del Mondo della massima serie automobilistica.

Al loro fianco saranno disponibili anche i set raffiguranti la mitica Lamborghini Countach (set da 262 mattoncini), la prima supercar elettrica della Lotus (la Evija), la combo Aston Martin con la Valkyrie AMR Pro e la Vantage GT3 e la Ferrari 512M, realizzata nel 1970 per correre nel Mondiale Sport Prototipi e arrivata al successo unicamente nella 9 Ore del Kyalami. I prezzi di questi kit? Variano da 19,99 Euro per le vetture singole a 39,99 Euro per le “doppiette” Mercedes e Aston Martin.