Lego Technic: arriva anche il modellino della Jeep Wrangler

Il modellino della Jeep Wrangler Rubicon di Lego Technicè composto da 665 pezzi, ha un sistema di sterzo anteriore azionato con un pulsante e addirittura sospensioni ad assale

Jeep e il Gruppo LEGO hanno annunciato l’uscita di un nuovo modello LEGO Technic, una riproduzione in scala della Jeep Wrangler Rubicon di cui riprende lo stile unico e lo spirito off-road, perché sarà anche un modellino ma non per questo i dettagli devono essere trascurati.

Jeep Wrangler Rubicon by Lego Technic: un 4×4 vero ma in scala

La replica del Jeep Wrangler Rubicon, SUV potente e dalle prestazioni elevate, soprattutto in 4×4, è composto da 665 pezzi. Una volta montato si avrà al sensazione di avere tra le mani un vero mezzo da off-road grazie al sistema di sterzo anteriore azionato con un pulsante e le potenti sospensioni ad assale che permettono di superare senza problemi qualsiasi ostacolo. Grazie all’appariscente combinazione di colori giallo e nero, il modello è molto anche solo come oggetto da esplosione. “La Jeep Wrangler è un’icona dell’off-road. La Rubicon presenta molti dettagli iconici amati dagli appassionati di tutto il mondo del 4×4, per me era quindi molto importante riproporre le caratteristiche autentiche nella versione LEGO Technic. Mi auguro che gli amanti del brand LEGO e dei veicoli possano godersi ogni particolare tra cui le sospensioni, il verricello e il design open air che abbiamo sviluppato insieme al talentuoso team di design di Jeep“, ha detto Lars Thygesen, Designer di LEGO Technic.

“Il marchio Jeep, famoso in tutto il mondo, ha alle spalle 80 anni di storia leggendaria e i proprietari di veicoli del nostro marchio, i fans e i follower sono cresciuti con noi. La nostra partnership con il Gruppo LEGO offre agli appassionati del nostro marchio un’altra opportunità di condividere la passione che hanno per Jeep Wrangler, un’icona automobilistica mondiale che rappresenta il divertimento, la libertà e l’avventura sfrenata“, ha aggiunto Christian Meunier, Global President di Jeep Brand.