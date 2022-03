LEGO Technic da record: questa Bugatti Chiron elettrica funziona veramente!

Realizzata nel 2018, la versione "mattoncino" in scala reale della Bugatti Chiron è equipaggiata con 2.304 piccoli motori elettrici e viaggia fino a 20 km/h

Dopo la Formula 1 fatta di “mattoncini” più grande al mondo, ora è il turno della sportiva stradale che fa il verso alla sua controparte reale: no, non stiamo parlando della più recente Lamborghini Sian, ma del primo tentativo fatto dalla divisione LEGO Technic con la Bugatti Chiron, risalente al lontano 2018 ma ancora oggi estremamente attuale. Il motivo? Per il fatto che questo modello in scala 1:1 è entrato nel Guinness World Record battendo sette primati mondiali e che, nel momento in cui scriviamo, è rimasto praticamente imbattuto.

Andiamo con ordine: il progetto della Lego è iniziato quattro anni fa e ha richiesto un’enorme mole di lavoro pari a 13.000 ore, grazie alle quali la Bugatti Chiron in versione “mattoncino” a grandezza naturale ha ripreso anche i più piccoli dettagli della vettura reale – compresi i gruppi ottici e l’alettone posteriore pluri-regolabile.

Lunga 4,34 metri e dal peso di 1.500 kg, la Bugatti Chiron “LEGO Technic” è stata costruita con 339 tipologie di elementi Lego differenti, dei quali 2.304 per i Power Function Motors e 4.032 per tutti gli ingranaggi deputati al movimento. Sì, perchè questo modello ha la caratteristica di poter sfruttare tanti piccole unità propulsive di tipo elettrico per spostarsi su strada e in pista, che insieme assicurano una potenza di 5,3 cavalli, 92 Nm di coppia e una velocità massima di 20 km/h.

Niente colla per tenere unite tutte le sue componenti… ma solo tanta passione. Pensate che la divisione LEGO Technic ha mostrato le sue potenzialità con una prova sulla pista di Ehra-Lessien vicino a Wolfsburg, in Germania, mettendo alla guida il pilota ufficiale di Bugatti Andy Wallace: nonostante un piccolo contrattempo causato dal blocco della catena degli ingranaggi, la Chiron ha proseguito la sua corsa entrando nel libro dei record come primo modello LEGO Technic di grandi dimensioni mosso dai Power Functional Motors elettrici. Non ci credete? Allora date un’occhiata al video qua sotto!