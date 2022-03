L’età media delle auto circolanti in Italia? Almeno 12 anni!

Secondo l'ultimo report di UNRAE, i quasi 40 milioni di vetture che circolano in Italia hanno un'età media prossima ai 12 anni

Nell’attesa di poter sfruttare al meglio i nuovi Ecoincentivi auto previsti per il 2022, è arrivata la conferma da parte di UNRAE (l’Unione Nazionale dei Rappresentanti dei Veicoli Esteri) che il parco mezzi circolante in Italia è uno tra i più vecchi d’Europa. Secondo le statistiche rilevate, l’età media delle automobili è passata dai 7,9 anni del 2009 agli attuali 11,8 anni, che riguardano una totalità di 38,8 milioni di vetture per le quali oltre un quarto ha un’omologazione precedente all’Euro 4.

Il motivo di questi risultati sicuramente poco incoraggianti? Lo ha spiegato Andrea Cardinali, direttore generale dell’UNRAE, indicando che l’invecchiamento progressivo del parco circolante è dovuto “alle crisi economiche (anni 2008, 2012-2013 e 2020) e alla conseguente debolezza del mercato, con effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. Con questo tasso di rinnovo servirebbero 26 anni per sostituirlo tutto, pertanto, sono necessari interventi mirati per accelerare il processo di decarbonizzazione dello stesso e supportare la transizione ecologica“.

Non va meglio il settore dei veicoli commerciali, che anzi fa registrare dei record ancora più negativi dal punto di vista dell’eco-sostenibilità ambientale del settore automotive: sui 4.125.000 veicoli commerciali attualmente presenti in Italia più del 43% è pre-Euro 4, una percentuale che sale vertiginosamente al 53% se si considerano solamente i veicoli industriali con portata superiore alle 3,5 tonnellate. Fanalino di coda della situazione sono gli autobus e i mezzi di trasporto pubblici, che mediamente hanno un’età prossima ai 12 anni.