L’Honda Civic più green del mondo: va a pedali

Una carrozzeria americana ha dato vita a un progetto molto originale: ha preso una Honda Civic e ha rimosso il motore sostituendolo con un tandem. L'auto funziona e se non amate le alte velocità è perfetta: infatti, va al massimo a 4 km/h

Avviso ai lettori: questo è un articolo poco serio. Lo specifichiamo perché il tema della mobilità sostenibile, al contrario, è un argomento di notevole impatto e il mondo dell’automotive sta facendo enormi passi in avanti verso una riduzione costante delle emissioni di sostanze inquinanti. Sempre col sorriso sulle labbra, possiamo dirvi che la soluzione definitiva l’anno trovata i ragazzi di Life OD.

Dagli USA arriva la Honda Civic a pedali

I due youtuber americani hanno trovato il modo per trasformare un’automobile con motore a combustione in una vettura a zero emissioni. Il modo? Semplicissimo: è bastato sostituire il propulsore della Honda Civic in oggetto con una bicicletta collegata con una serie di catene al sistema di trazione. Anzi con un tandem. Come potrete vedere dal filmato che vi riportiamo qui sotto, si è trattato di un fine lavoro ingegneristico che ha portato a un risultato ineccepibile. La Honda Civic si sposta, non produce sostanze inquinanti e permette ai due ciclisti a bordo del tandem (quasi dei Flinstone dei tempi moderni) di tenersi anche in forma senza correre nemmeno troppi rischi per la loro incolumità. Limiti di questa vettura? Nessuno, a parte la velocità di punta che non supera i 4 km/h (ma dal punto di vista della sicurezza potete dire addio ad ADAS vari) e il fatto che di può viaggiare solo in tre persone, due sul tandem e una al volante, magari tutte ben predisposte sul fatto di tre un po’ di fatica sui pedali.