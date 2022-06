Lightyear 0: la prima elettrica a pannelli solari arriva a novembre 2022

La startup Lightyear ha finalizzato i collaudi del prototipo One, che ora cambia nome confermando la ricarica a pannelli solari che fornisce 70 km di energia "guidabile" al giorno

Sono trascorsi sei anni dall’inizio del progetto Lightyear e dopo innumerevoli collaudi e perfezionamenti la prima vettura elettrica che si ricarica con l’energia del sole è ormai pronta a debuttare sui principali mercati internazionali. Il primo prototipo, che abbiamo conosciuto dal 2019 con il nome di Lightyear One, ora è diventato Lightyear 0 per entrare nella produzione in serie a partire dall’autunno, quando alla presentazione ufficiale (prevista per novembre) seguiranno le prime consegne entro la fine dell’anno.

Cosa la rende così speciale? Non solo le sue forme affusolate e aerodinamiche (con Cx di resistenza all’avanzamento pari a 0,19), ma anche (e soprattutto) il fatto che può essere ricaricata attraverso i pannelli solari installati sul cofano e sul tettuccio per un totale di 5 metri quadrati pronti a catturare tutta l’energia prodotta dal sole. Il loro contributo permette di viaggiare circa 70 km in più al giorno (11mila nell’arco di un anno), un’autonomia che va ad aggiungersi a quella di 625 km promessa dal pacco batterie da 60 kWh ricaricabile in maniera “tradizionale” tramite le colonnine elettriche.

L’accento posto dalla startup olandese Lightyear su questa vettura è quello di privilegiare l’efficienza di guida alle prestazioni pure: la powetrain a quattro motori elettrici è abbinata a una trasmissione di ultima generazione e a pneumatici specifici (coperti al posteriore) che, insieme, aiutano a centrare l’obiettivo consumi di 10,5 kWh per 100 km alla velocità di 110 km/h – di poco inferiore a quella massima di 160 orari.

Rispetto al prototipo del 2019, la Lightyear 0 è stata resa più semplice nelle linee estetiche (comunque sempre a forma di “goccia”) ma anche nella configurazione dell’abitacolo, dove trovano spazio rivestimenti vegani riciclabili tra i quali le pelli vegetali, il legno e i tessuti derivati dalle bottiglie in PET e palma di rattan. Qualche dettaglio sul listino prezzi? La Lightyear 0 sarà prodotta in versione limitata a soli 946 esemplari con un costo unitario di 255.000 Euro.