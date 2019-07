Lightyear One: la prima auto che si alimenta coi pannelli solari

Lightyear One è un'auto elettrica le cui batterie si possono caricare tramite colonnina o i pannelli solari a bordo della vettura. sARàprodotta nel 2021 in 100 esemplari e sarà in vendita al prezzo di 149.000 euro

Si chiama Lightyear One ed è la prima auto che sfrutta l’energia solare. Si tratta, infatti, di una concept car alimentata con batterie ricaricabili sia con una normale colonnina per vetture elettriche sia con i pannelli solari posizionati sulla parte alta della carrozzeria.

Lightyear One: come sarà

Lightyear One dovrebbe essere prodotta nel 2021 in solamente 100 esemplari di lancio proposti a un prezzo per pochi: 149.000 euro. Nei piani della casa, la vettura permetterà di avere un’autonomia massima di 725 km in ciclo WLTP, con consumi reali che si attesteranno tra i 400 e gli 800 km, a seconda della stagione, delle condizioni atmosferiche e del traffico. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10 secondi. Con una lunghezza di 5.057 mm, una larghezza di 1.898 mm e un’altezza di 1.426 mm, la Lightyear One è omologata per cinque persone. notevole anche la portata del bagagliaio: da 780 litri. Tra le caratteristiche peculiari la presenza delle telecamere al posto degli specchietti.

La vera chicca sta, però, nell’alimentazione. Le batterie si possono ricaricare con una normale presa domestica da 230 V oppure attraverso i metri quadrati di pannelli solari posizionati sui cofani anteriore e posteriore e sul tetto che sono in grado di produrre in un’ora energia a sufficienza per percorrere 12 km. “L’obiettivo principale della One è di sopperire ai punti deboli delle elettriche a batteria – ha detto l’amministratore delegato Lex Hoefsloot -. Poiché la nuova tecnologia ha un elevato costo unitario, dobbiamo iniziare in un mercato esclusivo. I prossimi modelli che prevediamo di sviluppare avranno un prezzo di acquisto significativamente più basso“.