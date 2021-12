Lightyear Two: l’auto a pannelli solari a un prezzo accessibile

Lightyear Two avrà una batteria più piccola rispetto alla One, ma anche tempi di recupero più brevi. Il prezzo scenderà da 150.000 a 30.000 euro. L'auto dovrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025

In passato l’azienda olandese Lightyear aveva presentato la One, il primo modello a sfruttare la tecnologia dei pannelli solari per ricaricare il suo motore elettrico. La vettura, nonostante un prezzo non proprio alla portata di tutti (circa 150.000 euro tasse escluse), ha già riscosso un certo interesse, ma siccome il futuro è adesso il brand è già al lavoro sul secondo modello della serie, la Two.

Lightyear Two: le caratteristiche

Lightyear Two è l’evoluzione diretta della One e presenterà diverse novità, la prima riguarda il prezzo. Dai 150.000 euro di cui vi abbiamo appena accennato, di dovrebbe scendere a una cifra decisamente più contenuta, circa 30.000 euro, valore che la colloca in diretta concorrenza con altri esemplai a zero emissioni come Tesla Model 2, Model Q e Volkswagen ID.2. Sulle caratteristiche tecniche dell’auto c’è assoluta riservatezza e la stessa Lightyear non ha ancora diffuso immagini ufficiali relative al progetto. Questo nuovo modello è atteso sul mercato tra il 2024 e il 2025 e sarà dotato di una batteria più piccola rispetto alla One.

La ridotta autonomia (la One è accredita di 725 km nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 60 kWh) dovrebbe essere, però, compensata tempistiche di ricarica ridotte al minimo, addirittura cinque volte meno rispetto a un’auto BEV tradizionale, almeno secondo quanto riferito dall’azienda. La Lightyear Two sarebbe già finita nel mirino della società di noleggio LeasePlan che dovrebbe introdurre ben 5.000 esemplari nella propria flotta, ma per guidarleserivranno alone o tre anni di tempo.