iOs14: iPhone diventa la chiave per l’auto grazie all’ultimo aggiornamento

Lo smartphone in generale e l’iPhone in particolare sono ormai diventati dei compagni inseparabili della nostra quotidianità, anche in macchina. Spesso lo usiamo come navigatore oltre che per telefonare (ovviamente vi ricordiamo di utilizzare sempre il sistema viva voce), ma se vi dicessimo che potrete utilizzarlo anche come chiave per aprire la vostra vetture?

Apple trasforma l’iPhone in una chiave per auto

In Apple hanno lavorato duramente nell’ultimo periodo per completare il sistema operativo iOs 14, profondamente rivisto rispetto alla precedente. Tra le varie funzioni, una è particolarmente utile agli automobilisti. Lo smartphone della mela, infatti, avrà un sensore di prossimità integrato che lo trasformerà in una vera e propria chiave in grado di aprire le portiere e avviare l’auto sostituendo i vari sistemi keyless. In pratica, basterà avvicinare l’iPhone alla maniglia della portiera per aprire la macchina e al tappetino di ricarica a induzione per avviarla. Questo sistema debutterà sulla nuova BMW Serie 5.

Tra i plus garantiti il fatto che il telefono, anche se completamente scarico, possa funzionare per altre cinque ore. “Vogliamo che funzioni su qualsiasi auto, quindi abbiamo lavorato sullo standard con diversi gruppi – ha detto Mily Schubert, responsabile del settore Car Experience di Apple -. Vogliamo consentire anche al chip U1 di sbloccare e avviare in modo sicuro l’auto in modo che il telefono possa trovarsi ovunque nell’abitacolo. Speriamo di iniziare l’anno prossimo“.