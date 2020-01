L’italiano Luca de Meo è il nuovo CEO Renault

Luca de Meo, 52 anni, è il nuovo CEO di Renault. De Meo ha lasciato l'incarico di Presidente SEAT lo scorso 7 gennaio e sarà alla guida di Renault dal primo luglio 2020

Ormai è ufficiale: Luca de Meo, 52 anni, è il nuovo CEO Renault. Il manager italiano ha lasciato l’incarico di Presidente SEAT lo scorso 7 gennaio e, per via di un accordo di non concorrenza stipulato con il Gruppo Volkswagen, comincerà ad esercitare le sue funzioni a partire dal 1 luglio 2020.

De Meo è tra i manager più brillanti e capaci dell’enorme industria automotive. Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi di Milano, Luca de Meo ha iniziato la propria carriera proprio in Renault. Successivamente ha lavorato per Toyota al lancio di Yaris ed altri importanti modelli per poi passare in Fiat sotto la guida di Sergio Marchionne.

È tra i principali ideatori di Alfa Romeo MiTo, Fiat Bravo e Lancia, ma le sue capacità vengono consacrate con il reboot di Fiat 500. Un successo planetario che, ad oggi, è così forte da aver dato vita ad un brand nel marchio. In seguito De Meo ha curato il rilancio di Abarth come brand sportivo per poi passare al Gruppo Volkswagen. Lo lascia da Presidente SEAT dopo aver risollevato la Casa spagnola spingendo su nuovi modelli, sfruttando la tecnologia del gruppo e includendo i giovani nel proprio progetti.