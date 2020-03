[LIVE] BMW al Salone di Ginevra 2020 con Concept i4 e tanto Plug-In

BMW presenta la nuova Concept i4 in LIVE Streaming prevista al Salone di Ginevra annullato come precauzione per contrastare il Coronavirus

 In seguito alla notizia della chiusura del Salone di Ginevra 2020 al fine di contenere il contagio da Coronavirus, le Case si stanno riorganizzando per offrire il meglio delle proprie novità con un Salone in Live Streaming. BMW presenta così la nuova Concept i4, vettura a trazione esclusivamente elettrica dal piglio futuristico pensata per competere sul mercato dominato da Tesla Model S. La berlina del Marchio dell’Elica presenterà tanta tecnologia inedita ed uno stile rivisto, a cominciare da un frontale di rottura sulle orme del concept Next, lo studio di design presentato in occasione del centenario BMW celebrato nel 2016. Insieme al Concept i4 vedremo anche tante altre novità sul fronte dell’elettrico, specialmente per quanto riguarda il Plug-In: su tutti, sono da segnalare le varianti “alla spina” della celebre Serie 3, declinata nelle più disparate varianti. La conferenza stampa si terrà alle 8.15 di martedì 3 marzo 2020 e potrete seguirla in Live Streaming direttamente da questa pagina. Insieme a BMW, Infomotori copre tutti i lanci stampa delle più importanti case automobilistiche impegnate in quello che sarà il primo salone digitale dell’auto: trovate modelli, anteprime, video e contenuti speciali nello speciale dedicato al Salone di Ginevra 2020.

