[LIVE] Hyundai presenta con il Virtual Press Conference le nuove i20 ed i30 2020

Hyundai presenta in Streaming le proprie novità previste per Ginevra; tra tutte nuova i20 e la nuova i30 con due restyling abbastanza sostanziosi accompagnati dalla sportiva Prophecy Concept



Hyudai, come gran parte dei costruttori, presenta le proprie novità in Streaming per coprire l’enorme danno causato dall’annullamento del Salone. Tante le novità previste dal colosso coreano, a cominciare dalle versioni restyling di i20 ed i30. Per il 2020 Hyundai rivede le proprie berline sia nel design -ora più affilato e definito- che nella tecnologia, di riferimento per il segmento d’appartenenza grazie alla nutrita lista di ADAS (aiuti elettronici alla guida) e ad un sistema infotainment all’avanguardia. Continuando con le novità il palco della Virtual Press Conference verrà calcato da una versione sportiva -denominata N, come Nurburgring- della i30 Wagon.

Sul versante prototipi poi Hyundai ha lavorato a lungo al Prophecy Concept, una sportiva di razza futuristica nelle linee e avveniristica nella destinazione d’uso. Ovviamente elettrica ed estremamente evoluta, la Prophecy mette in mostra interni luminosi e minimali così come un posteriore piuttosto singolare, caratterizzato da un generoso spoiler integrato con luce di stop.

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità presentate da Hyundai e dagli altri costruttori in questo atipico appuntamento con Ginevra seguite il nostro Speciale.